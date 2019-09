Várzea Alegre: homem morre atropelado após parar em rodovia para ver acidente na CE-060

Um motorista morreu atropelado após parar a motocicleta em uma rodovia para ver um acidente na CE-060, em Várzea Alegre, no Ceará, neste sábado (31). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que já estava no local socorrendo as vítimas do primeiro acidente, constatou o óbito do motorista.

De acordo com a polícia, momentos antes do atropelamento havia ocorrido outro acidente por um veículo desconhecido. A vítima estava nas proximidades do Bairro Grossos, na zona urbana da cidade, quando aconteceu atropelamento.

O home, que foi atingido por um veículo Honda de cor preta, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os envolvidos no acidente foram socorridos para um hospital local onde receberam atendimento. Um deles foi diagnosticado com suspeitas de traumatismo crânio-encefálico e foi transferido para o Hospital Santo Antônio, no município de Barbalha, no Ceará. Já outro envolvido foi transferido para o Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte, com fortes dores no tórax.