Vazamento de água em adutora da Cagece é registrado na Ibiapaba

Um morador da região da Ibiapaba registrou na manhã dessa quarta-feira (22) o vazamento na adutora da Cagece que abastece os munícipios próximos da região. Ainda segundo o morador, o desperdício vem ocorrendo a meses e deixando muitas residências sem acesso à água.

O desperdício compromete o abastecimento realizado pelo Açude Jaburu, construído sobre os leitos dos riacho Jaburu e Pitanga, nos municípios de Ubajara e Tianguá.

De acordo com a denúncia do morador, identificado como Almir Menezes, o local do vazamento fica no percurso de quem do vem do ” fim do córrego, na divisa do tucuns e vai em direação aos cardosos”.

A redação do Ceará Agora entrou em contato com a Cagece, porém, até o momento da publicação dessa matéria não recebeu resposta.

Confira o vídeo da denúncia na íntegra clicando no link logo abaixo: