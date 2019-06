Veja as manchetes das principais revistas do país!

Carta Capital

O POVO VAI PARAR! Dia 14: Greve Geral contra a Reforma da Previdência

Em A Semana: Neymar/ Absolvido de antemão. Acusado de estupro, o “garoto” de 27 anos já recebeu a indulgência presidencial. “Acredito nele”, afirma Jair Bolsonaro.

Na reportagem de capa, por André Barrocal: De braços cruzados. Para tentar influenciar o congresso na discussão de novas regras de aposentadoria, as centrais sindicais convocam uma greve geral para o dia 14. A adesão de metroviários e motoristas de ônibus é prenúncio de ruas vazias.

Em Seu País, por Thais Reis Oliveira: Programa sem médicos. A reposição dos cubanos empaca, deixa de fora quase metade das cidades e aumenta os riscos de mortes evitáveis.

Na coluna de Delfim Netto: Sobre a volta do crescimento. Diante da queda persistente da produtividade do trabalho, a sociedade precisa incorporar algumas reformas substantivas.

Em Q/I: Eles sabem mais do que nós. A milícia no poder prepara-se para dizimar as reservas dos povos da floresta. A natureza, o meio ambiente, a diversidade cultural, a própria condição humana estão em risco.

Isto É

As performances do ministro

Entre atitudes autoritárias e tolos gracejos, Abraham Weintraub age como um predador do ensino no Brasil e aniquila uma das principais bases do desenvolvimento e da democracia: a Educação.

Recessão, de novo?

Bateu o medo na equipe econômica, bateu o desespero no mundo empresarial, começa a aumentar a desesperança na população como um todo.

Quais as prioridades de Messias ?

Perdido em questiúnculas, Bolsonaro esquece o essencial e dedica-se ao supérfluo, como as alterações (para pior) no código de trânsito. Deveria aprender com Ulysses que política não é o ofício da bagatela, nem a pragmática da ninharia.

Veja

Carta ao Leitor: Antes que seja tarde

Nesta edição de VEJA, trazemos uma reportagem que explica as razões pelas quais a privatização dos Correios é o melhor caminho.

SobeDesce

Jay-Z é o primeiro rapper a amealhar fortuna de 1 bilhão de dólares. Ministro Paulo Guedes sinalizou que o governo não fará concursos públicos.

Leitor

“O presidente ainda não mostrou efetivamente qual o seu projeto de governo.” Uriel Villas Boas, Santos, SP.

Piauí

O meio ambiente como estorvo

A guerra aberta e a guerra velada entre o governo Bolsonaro e as forças que resistem ao desmatamento.

No meio do caminho tinha um assacu

A longa batalha jurídica para salvar uma árvore amazônica em Copacabana.

Democracia corrompida

Políticos, empresários e partidos em vertigem no documentário de Petra Costa.

