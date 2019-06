Veja modelos de celular que poderão perder o WhatsApp

Os usuários do aplicativo de mensagens WhatsApp que não trocaram ou atualizaram o sistema do seu celular nos últimos seis anos correm o risco de ficar sem o aplicativo. Usado para operações cotidianas, como troca de mensagens entre amigos, trabalhos na faculdade ou comunicação entre membros de uma empresa, o WhatsApp deixará de funcionar em breve em modelos de smartphone que a empresa não considera mais rentáveis para hospedar a plataforma.

O WhatsApp não listou os celulares que serão afetados, mas os sistemas operacionais, que o usuário pode verificar com facilidade no próprio aparelho. Para Androids, todos os modelos com sistema operacional 2.3.7 ou anterior a esses serão afetados. No caso de iPhones, iOS 7 e versões anteriores sofrerão com a decisão. A medida inclui, também, modelos que usam sistemas Android desatualizados, como o Samsung Galaxy S3 e Galaxy Nexus do Google. O mesmo vale para o Nokia S40 e Windows Phone com sistema operacional 8.0.

A lista também afeta os telefones da Apple e de outras marcas. Para o sistema operacional Windows Phone, o prazo final é 31 de dezembro, quando o aplicativo não estará mais disponível na loja online do Windows, a Microsoft Store.

Como saber se será atingido

Para Androids, acesse o menu “Configurações” do aparelho e procure a seção “Sobre o dispositivo” e depois “Info.software”. Ali, é possível encontrar a versão do sistema operacional que está instalada. Para os iPhones, procure a opção “Geral” no menu “Ajustes” e clique em “Sobre” para verificar a versão do iOS. Em alguns casos é possível atualizar o sistema, embora isso não seja uma regra geral.

(*) Informações do portal G1.