Veja o que abre e o que fecha no dia 1º de janeiro de 2020

Hoje, dia 1º de de janeiro de 2020 marca o início de um novo ano e a data é um feriado de Confraternização Universal. Nesta quarta-feira, o funcionamento de empresas e órgãos públicos em Fortaleza é diferenciado.

Postos de gasolina: de acordo com o Sindipostos, os postos de gasolina estarão funcionando normalmente.

Bancos: Sindicato dos Bancários do Ceará afirmou que os atendimentos em agências não funcionarão.

Postos de Saúde, policlínicas e Caps: Secretaria Municipal de Saúde informou que postos de saúde, policlínicas, Centro de Atenção Psicossocial (Caps) e centrais de distribuição de medicamentos não oferecerão atendimento.

Enel: durante o feriado, a Companhia manterá equipes trabalhando normalmente. As lojas físicas não funcionarão.

Cagece: A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) funcionará em regime de plantão para atendimento e manutenção das redes de água e esgoto em Fortaleza e no Interior do Estado. Os clientes que necessitarem de atendimento durante os dias de plantão devem entrar em contato pelos canais de comunicação disponíveis, como o Cagece App (aplicativo gratuito, disponível para iOS e Android), o site da Cagece (www.cagece.com.br), por meio do atendimento virtual ou pela central telefônica (0800.275.0195).

Defensoria Pública: desde o dia 20 de dezembro até 6 de janeiro, a Defensoria Pública funcionará em regime de plantão de urgências nas áreas criminal, cível/saúde, infância e juventude, novos ou em curso. No feriado do 1° não haverá atendimento.

Supermercados: de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho, os supermercados não funcionarão.

Trens do Metrofor: não haverá operação do sistema metroviário.

Shoppings: nos shoppings da Capital, lojas e quiosques estão fechados. Outros estabelecimentos, como praças de alimentação terão funcionamento facultativo.