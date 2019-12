Veja o que abre e o que fecha no feriado do réveillon em Fortaleza

Confira a lista do que abre e o que fecha neste feriado em Fortaleza e outras cidades do Ceará:

As festividades de fim de ano vão alterar o funcionamento de muitos serviços em Fortaleza. Devido ao ano-novo, lojas e serviços públicos terão horários diferenciados ou ficarão suspensos entre terça e quarta-feira.

Shoppings

Rio Mar Fortaleza e Rio Mar Kennedy: No dia 31 de dezembro, as lojas e quiosques atendem das 10h às 18h; a praça de alimentação e áreas de lazer, das 10h às 18h; e o cinema conforme a programação. Já no dia 1º de janeiro, a praça de alimentação e lazer funcionam das 10h às 22h (funcionamento facultativo, algumas lojas podem estar fechadas); as lojas e quiosques estarão fechados; e o cinema atende conforme a programação.

No dia 31 de dezembro, as lojas e quiosques atendem das 10h às 18h; a praça de alimentação e áreas de lazer, das 10h às 18h; e o cinema conforme a programação. Já no dia 1º de janeiro, a praça de alimentação e lazer funcionam das 10h às 22h (funcionamento facultativo, algumas lojas podem estar fechadas); as lojas e quiosques estarão fechados; e o cinema atende conforme a programação. Shopping Iguatemi: No dia 31 de dezembro, o funcionamento será das 10h às 18h. No dia 1º, praças de alimentação e lazer terão funcionamento facultativo das 10h30 às 22h. Os cinemas funcionam conforme a programação.

No dia 31 de dezembro, o funcionamento será das 10h às 18h. No dia 1º, praças de alimentação e lazer terão funcionamento facultativo das 10h30 às 22h. Os cinemas funcionam conforme a programação. Shopping Parangaba: No dia 31 de dezembro, funciona das 10h às 18h. Em 1° de janeiro, a praça de alimentação e lazer terão funcionamento facultativo, enquanto lojas e quiosques estarão fechados. O cinema funcionará normalmente, de acordo com os horários de suas sessões.

No dia 31 de dezembro, funciona das 10h às 18h. Em 1° de janeiro, a praça de alimentação e lazer terão funcionamento facultativo, enquanto lojas e quiosques estarão fechados. O cinema funcionará normalmente, de acordo com os horários de suas sessões. Shopping Aldeota: Funcionam das 9h às 18h em 31 de dezembro e fecha em 1º de janeiro.

Funcionam das 9h às 18h em 31 de dezembro e fecha em 1º de janeiro. Grand Shopping Messejana: No dia 31 de dezembro funciona das 10h às 18h. Em 1° de janeiro são fechados quiosques e lojas. A praça de alimentação tem abertura facultativa das 10 às 22h.

No dia 31 de dezembro funciona das 10h às 18h. Em 1° de janeiro são fechados quiosques e lojas. A praça de alimentação tem abertura facultativa das 10 às 22h. North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei e Via Sul: No dia 31 de dezembro (segunda-feira), as lojas e quiosques funcionam das 10h às 18h; alimentação e lazer, das 10h às 18h; e o cinema de acordo com a programação. No primeiro dia de 2020, as lojas e quiosques estarão fechados; alimentação e lazer funcionam das 11h às 22h; e o cinema atende de acordo com a programação.

Centro de Fortaleza

O Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas) informou que no dia 31 de dezembro o comércio de Fortaleza funcionará normalmente. No dia 1° de janeiro, todo o comércio será fechado.

Off Outlet No dia 31 de dezembro, as lojas abrem das 9h às 16h. Em 1° de janeiro será fechado.

Bancos

Nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro os bancos estarão fechados em todo o país, conforme a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Supermercados

Os supermercados funcionam das 7h às 20h em 31 de dezembro, véspera de réveillon. Já na quarta-feira (1°), os estabelecimentos estarão fechados durante todo o dia.

Bares e Restaurantes

As empresas estão autorizadas a funcionar, a critério de cada estabelecimento, segundo informações do Sindicato de Restaurantes, Bares, Barracas de praia, Buffets e similares do Estado de Ceará (SINDIREST).

Transporte ferroviário

As linhas metro ferroviárias funcionarão em caráter excepcional neste período de fim de ano. Em 1º de janeiro não haverá operação. No dia 31 de dezembro, as linhas funcionarão da seguinte forma:

Linha Sul: em 31 de dezembro inicia as operações às no horário normal (5h30) e a venda de passagens ocorre até 16h05. A saída do últimos trens ocorrerá às 16h10.

em 31 de dezembro inicia as operações às no horário normal (5h30) e a venda de passagens ocorre até 16h05. A saída do últimos trens ocorrerá às 16h10. VLT Parangaba-Mucuripe: em 31 de dezembro haverá operação normal ao período da manhã (das 6h às 13h). Não haverá operação no período da tarde e noite do VLT.

em 31 de dezembro haverá operação normal ao período da manhã (das 6h às 13h). Não haverá operação no período da tarde e noite do VLT. Linha Oeste: em 31 de dezembro inicia as operações às no horário normal (5h30) e a venda de passagens ocorre até 15h55. A saída do últimos trens ocorrerá às 16h.

em 31 de dezembro inicia as operações às no horário normal (5h30) e a venda de passagens ocorre até 15h55. A saída do últimos trens ocorrerá às 16h. VLT do Cariri: em 31 de dezembro inicia as operações às no horário normal (6h) e a venda de passagens ocorre até 16h25. A saída do últimos trens ocorrerá às 16h30.

em 31 de dezembro inicia as operações às no horário normal (6h) e a venda de passagens ocorre até 16h25. A saída do últimos trens ocorrerá às 16h30. VLT de Sobral – Linha Sul: em 31 de dezembro inicia as operações às no horário normal (5h30) e a venda de passagens ocorre até 15h30. A saída do últimos trens ocorrerá às 15h36.

em 31 de dezembro inicia as operações às no horário normal (5h30) e a venda de passagens ocorre até 15h30. A saída do últimos trens ocorrerá às 15h36. VLT de Sobral – Linha Norte: em 31 de dezembro inicia as operações às no horário normal (5h30) e a venda de passagens ocorre até 15h50. A saída do últimos trens ocorrerá às 15h57.

Cagece

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) informa que funcionará em regime de plantão durante a véspera e feriado de Ano-Novo na terça (31) e quarta-feira (1º), para atendimento e manutenção das redes de água e esgoto em Fortaleza e no interior do estado.

Correios