Retirada de Coaf da pasta do ministro Sérgio Moro não é uma derrota pessoal, avalia Beto Almeida

Em votação polêmica, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou a volta do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) para o Ministério da Economia. Os deputados rejeitaram a determinação de que o órgão ficaria sob a guarda do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Dos deputados que votaram contra a medida, quatro são do Ceará.

O assunto movimentou o Bate Papo Político desta quinta-feira (23), entre os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida, que veem a decisão como uma derrota para o governo federal. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, perde, assim, o controle do órgão de inteligência financeira que atua principalmente na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro.

Para Beto Almeida a decisão é ainda mais grave porque, segundo ele, o ministro Moro tem, como ex-juiz federal, um conhecimento profundo do órgão. Para o jornalista, no entanto, com as afirmações dadas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, de que o órgão ficaria com a mesma organização de funcionamento, os parâmetros devem seguir a linha de Moro.

Veja como os deputados federais cearenses votaram:

Sim:

Capitão Wagner (Pros)

Domingos Neto (PSD)

Heitor Freire (PSL)

Célio Studart (PV)

Não:

André Figueiredo (PDT)

Eduardo Bismarck (PDT)

Idilvan Alencar (PDT)

Leônidas Cristino (PDT)

Mauro Benevides Filho (PDT)

Robério Monteiro (PDT)

Aj Albuquerque (PP)

Denis Bezerra (PSB)

José Airton Cirilo (PT)

José Guimarães (PT)

Luizianne Lins (PT)

Pedro Augusto Bezerra (PTB)

Genecias Noronha (Solidariedade)

Moses Rodrigues (MDB)

Abstenção:

Dr. Jaziel (PR)

Número de Ministérios

Nessa quarta-feira (22), os deputados aprovaram, também, a redução do número de ministérios de 29 para 22. Além disso, o texto aprovado transferiu novamente a Fundação Nacional do Índio (Funai) para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Agora, a Funai também ficará responsável pela demarcação de terras indígenas.

Antes o órgão estava subordinado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos e a demarcação era uma atribuição do Ministério da Agricultura.

Acompanhe o Bate Papo Completo: