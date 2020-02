Vendas do varejo crescem 1,8% em 2019

As vendas do comércio varejista cresceram 1,8% em 2019, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Trata-se da terceira alta anual seguida, embora tenha ocorrido uma desaceleração em relação ao ritmo de recuperação registrado em 2017 (2,1%) e 2018 (2,3%).

O jornalista Carlos Alberto Alencar comentou sobre o assunto em sua participação no Jornal Alerta Geral desta quinta-feira (13). Segundo o jornalista, mesmo após 3 anos de taxas positivas, o setor ainda não conseguiu recuperar as perdas de 2015 e 2016 e mostrou perda de fôlego na reta final do ano.

Em dezembro, o volume de vendas no varejo caiu 0,1% na comparação com novembro, primeira queda mensal desde maio.

Confira na íntegra o comentário do jornalista Carlos Alberto Alencar: