Vendas na Black Friday aumentam mais de 15% o faturamento do varejo

As vendas da Black Friday movimentaram a economia do Ceará. Desde a última quinta-feira (28), o varejo cearense registrou um crescimento de 15,1% no faturamento. A comparação foi feita ante igual período de 2018. Os dados são da Cielo. O crescimento é referente ao valor nominal das transações.

A maior parte do crescimento foi visto nas lojas de shopping, apresentando um crescimento de 31,3% no faturamento na véspera da Black Friday. As lojas de rua tiveram uma evolução mais modesta, de 11,3%.

Já o setor que apresentou o maior crescimento foi o de móveis e eletrodomésticos, com alta de 54% no faturamento. As livrarias aparecem logo em seguida, com 28,4%. O menor aumento ficou para o setor de alimentação e bares e restaurantes, com alta de 9,3%, aponta o levantamento.