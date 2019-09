Vendedor é preso após comercializar pintos coloridos com tintas em Canindé

A equipe de investigações da Delegacia Regional de Polícia Civil de Canindé, sob o comando do delegado regional Daniel Aragão Mota, apreendeu na manhã desta quarta-feira (18) uma grande quantidade de pintos que estavam sendo comercializados, em uma das feiras que acontece toda as quartas no centro da cidade.

O caso só foi para na polícia pelo fato dos pintinhos terem sidos pintados com tintas coloridas. Segundo a Polícia Civil, foram usadas várias tonalidades, tudo isso para atrair os clientes, no qual o custo por cada, estava sendo comercializado por dois reais.

O vendedor, que reside no Estado da Paraíba, foi preso por crime ambiental. Ele disse a polícia, que o proprietário reside em Pernambuco.

(*)com informação do correspondente Wellington Lima