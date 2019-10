Ventania destrói barracas de praia em Aquiraz na noite dessa segunda-feira

A estrutura de barracas na praia da Prainha, no município de Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza, foram destruídas por marés altas acompanhadas com ventania, no início da noite dessa segunda-feira (28). Segundo informações de dois donos de barracas prejudicadas, a situação acontece todos os anos entre os meses de agosto e novembro.

De acordo com os comerciantes, as ondas chegaram perto dos três metros. A força da água derrubou a estrutura das barracas e arrastou cadeiras e mesas.