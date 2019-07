Ventos fortes de até 55km/h devem atingir litoral cearense

Atenção! A Marinha do Brasil alerta para possibilidade de vento forte desde o litoral de Natal, no Rio Grande do norte, a costa de São Luiz, no Maranhão. De acordo com o órgão, rajadas de até 55 quilômetros por hora devem atingir parte da costa litorânea no Nordeste até meio dia da próxima terça-feira, 30.

“A Capitania dos Portos do Ceará recomenda que as embarcações de pequeno porte evitem navegar nestas áreas e que as demais embarcações redobrem a atenção quanto ao material de salvatagem, estado geral dos motores e casco, bomba de esgoto do porão, equipamentos de rádio e demais itens de segurança”, orienta em nota.

No percurso que abarca o litoral potiguar, cearense e maranhense, rajadas de vento podem atingir força 7, na Escala de Beaufort. Equivalência varia de zero a 12, quando quanto maior o número, mais “violento” o vento é. Força 7 significa vento forte, que indica mar revolto.