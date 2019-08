Vereador afastado de Sobral é preso em Natal, no Rio Grande do Norte

Na manhã desta sexta-feira (9), o vereador afastado Sobral, Conselheiro Romário Araújo (SD), foi preso em Natal, no Rio Grande do Norte. O vereador era considerado foragido da Justiça no Ceará, após ter prisão decretada, em julho.

A Polícia de Sobral começou a monitorar o foragido que foi localizado em uma pousada e foi detido pela Delegacia de Capturas de Natal. Segundo o delegado municipal de Sobral, Marcio Luiz, eles conseguiram encontrar o vereador através das redes sociais.

De acordo com o delegado, a transferência de Romário deve ser feito na próxima semana. Para o titular da Delegacia de Sobral, a prisão preventiva do vereador deverá ser difícil de ser revertida, porque ele tem outro mandado de prisão aberto no estado do Paraná, por não pagamento de R$ 40 mil de pensão alimentícia.

Além disso, o parlamentar, que está afastado da Câmara Municipal também por ordem judicial, é acusado de crime contra o patrimônio e estelionato.