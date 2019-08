Vereador cobra por limpeza de entulhos acumulados na BR 116

Na sessão ordinária desta quarta-feira, 14, o vereador José Freire (Patri) usou seu tempo do Grande Expediente para cobrar pela limpeza na BR 116. Segundo ele, é uma das principais vias de acesso a Fortaleza e está com problema de acúmulo de entulhos, mais precisamente embaixo do túnel do anel viário.

“Isso está deixando a situação do local caótica, principalmente em horários de maior trânsito”, comentou.

José Freire afirmou que além de gerar congestionamento, o lixo acumulado acaba causando problemas de saúde às comunidades do entorno, com o aparecimento de ratos e baratas.

“É uma vergonha. Um lugar de grande movimento acaba se tornando perigoso. É um incômodo para todos”, proferiu o parlamentar ao pedir uma limpeza urgente e frequente.

Ao final, o vereador fez um clamor por prudência nas estradas à população que vai viajar, tendo em vista o feriado próximo, de amanhã, 15 de agosto.