Vereador destaca projeto de requalificação do Polo de Lazer Gustavo Braga

Na sessão ordinária desta quinta-feira, 29, o vereador Dr. Eron (PP), fazendo menção à matéria “Peixes são encontrados mortos em canal de polo de lazer; populares reclamam de lixo no local”, destacou a entrega do projeto de requalificação do Polo de Lazer Gustavo Braga ao Executivo.

“Há três meses estive com o secretário Samuel Dias e com a Dra. Emanuela, aonde levamos um projeto de requalificação e lá ficou acertado que o Polo de Lazer Gustavo Braga seria todo reformado, com areninha, Ecoponto, área de lazer. O projeto já tem o aval do Prefeito e acredito que em breve vamos ter essa grande obra, que vai valorizar todo o seu entorno, contemplando uma demanda histórica da comunidade do bairro Damas”, afirmou.