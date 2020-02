Vereador Evaldo reconhece que processo eleitoral dominará debates no 1º semestre na Câmara

O vereador Evaldo Lima (PCdoB) disse, nesta segunda-feira (3), na abertura do ano legislativo na Capital, que o processo eleitoral dominará o primeiro semestre de debates na Câmara Municipal.

“É um ano eleitoral, que, certamente, os debates serão mais acalorados, os desafios, as mazelas, aquilo que a cidade tem de bom e aquilo que avançou, na verdade vai ser muito pautado na Câmara Municipal este ano”, expôs Evaldo, em conversa com o jornalista Hervelt César.

Evaldo considera que, como a grande maioria dos vereadores estará na disputa pela reeleição, o debate sobre as questões da cidade irão ganhar destaques no Plenário do Legislativo Municipal.

“Eu acredito que o Parlamento é uma casa política por excelência, então de uma forma muito honesta, a preocupação dos parlamentares diz respeito ao processo eleitoral”, observou o representante do PC do B.

Em outro trecho da conversa com o jornalista Hérvelt César, Evaldo, de forma didática, enfatizou:

“Vereador, a própria palavra vereador quer dizer verear, quer dizer caminhar pela cidade, é compreender os desafios de uma metrópole como Fortaleza”, observou, ao destacar que, em sua atuação, a pauta da educação é prioridade. “Eu sou professor, a minha bandeira fundamental é a educação. Então, o que a gente vai procurar neste ano legislativo é pautar a educação: mais escolas de tempo integral, mais centros de educação infantil, especialmente mais respeito aos professores, porque a educação não avança se a gente não qualificar, se a gente não remunerar bem os professores”, disse Evaldo, ao falar que “o maior desafio dos vereadores é que a Câmara Municipal esteja à altura das complexidades, das contradições da metrópole de Fortaleza, de Nossa Senhora da Assunção”.

Confira na integra áudio do vereador Evaldo Lima: