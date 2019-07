Vereador Plácido abre dissidência e constrói saída do PSDB em direção ao PROS

As lideranças estaduais do PSDB que se mobilizam para montar uma chapa à Câmara de Vereadores nas eleições de 2020 receberam com surpresa a informação que circula nos bastidores políticos sobre a possível saída do vereador Plácido Filho dos quadros da sigla.

Oficialmente, a cúpula do partido não recebeu qualquer manifestação de Plácido que, em 2016, se elegeu com 5.804 votos. O vereador Renan Colares (PDT), em conversa com interlocutores, transmitiu uma leitura pessoal de que o único representante do PSDB na Câmara Municipal de Fortaleza pode deixar o ninho tucano.

As conversas nos bastidores da Câmara de Vereadores apontam, também, que Plácido Filho tem como uma das alternativas se transferir para o PROS. O PROS é comandado pelo deputado federal e pré-candidato à Prefeitura, Capitão Wagner.

Wagner articula a ampliação de sua base partidária e tentou, nas últimas semanas, atrair o DEM. A direção nacional chegou a fazer uma intervenção no DEM do Ceará, mas, nessa última terça-feira por decisão do presidente nacional, ACM Neto, o partido voltou ao comando do empresário e primeiro suplente de senador Chiquinho Feitosa.