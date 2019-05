Vereadora apresenta emenda que garante dois funcionários no transporte coletivo de Fortaleza

A vereadora Larissa Gaspar (PPL) foi à tribuna do Legislativo Municipal, na manhã desta terça-feira (21) para destacar a emenda da Lei Orgânica do Município de Fortaleza, que sugere pelo menos, dois funcionários no sistema de transporte coletivo de Fortaleza. A parlamentar defende a emenda, justificando que é para garantir conforto, segurança e orientação aos mais de um milhão de usuários do transporte coletivo. A vereadora ainda ressaltou os transtornos dos usuários com essa medida e destacou a exposição das mulheres à violência sexual.

Apresentamos essa emenda, ela está em tramitação e a gente pede o apoio dos vereadores, porque vocês devem ter visto na imprensa os relatos do verdadeiro transtorno que os usuários do transporte público de Fortaleza estão passando. Muitas linhas de ônibus não têm mais cobrador e não aceita receber o pagamento em dinheiro, o que é um absurdo, inclusive, isso está previsto na Lei das Contravenções Penais, frisou a vereadora.

Segundo Larissa Gaspar, é proibido recusar o recebimento de pagamento de moeda em curso, ou seja, em dinheiro. A parlamentar informou que oficializou o Departamento de Defesa Comercial (Decom) pedindo informações sobre a situação e o órgão respondeu dizendo que já foi instaurado um procedimento administrativo desde novembro do ano passado e está apurando a legalidade ou ilegalidade da iniciativa do poder público.