Vereadora Larissa Gaspar condena omissão da Prefeitura com os CAPS e corte de recursos para ações contra suicídio

A vereadora Larissa Gaspar (PT) cobrou, nesta quarta-feira (25), em pronunciamento na Câmara Municipal, que o orçamento referente aos investimentos nos Centros de Atendimento Psicossocial (CAPs) em Fortaleza seja executado. Larissa citou que a capital cearense está em terceiro lugar no ranking de cidades com mais suicídio no país e afirmou que a rede de saúde mental tem papel fundamental na prevenção dessa causa de morte, podendo reduzir até 14% o número de casos.

A parlamentar explicou, de acordo com dados apresentados pelo dr. Fábio Gomes, diretor do Programa de Apoio à Vida da UFC (Pravida), em audiência pública na Câmara Municipal, que há pessoas mais suscetíveis ao ato de tirar a própria vida e elas estão inseridas em cinco circunstâncias principais, são elas: depressão, transtorno bipolar, uso abusivo de álcool e drogas, esquizofrenia e transtorno de personalidade.



Fortaleza possui atualmente 15 unidades do CAPs e a Comissão de Direitos Humanos, presidida por Larissa Gaspar, já visitou 14. A parlamentar contou sobre a última visita, realizada nessa terça-feira (24), ao CAPs da Regional III, que no local falta profissinal. Este CAPs abrange grande área de Fortaleza, vai de Bonsucesso à Bela Vista, com quatro mil pacientes ativos, e possui apenas um enfermeiro com 20 horas.



Ao final, a vereadora esclareceu sobre o orçamento definido para investimentos na área. De acordo com o Portal da Transparência, era previsto R$ 373 mil. O valor teve redução de quase R$ 57 mil e nada foi executado até o momento. Para implantação de novos equipamentos, estava previsto o valor de R$ 2,5 milhões. Desse valor, foi cortada a quantidade de R$ 1 milhão e nada executado também.



Nós precisamos exigir que o orçamento aprovado Câmara Municipal seja realmente executado. Não faz sentido que a Prefeitura já tenha gasto os R$ 35 milhões que aprovamos para publicidade, suplementado e gastado mais R$ 23 milhões também com publicidade, e, enquanto isso, nada é gasto com a ampliação da rede de saúde mental em Fortaleza, uma das cidades com mais casos de suicídio. Precisamos cobrar as providências necessárias para garantir o equilíbrio na execução do orçamento, concluiu.

Entre os aliados da administração municipal de Fortaleza, de acordo com as informações da Assessoria de Comunicação da Câmara, nenhum se pronunciou.