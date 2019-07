Vereadora Larissa Gaspar realiza cerimônia de filiação ao PT nesta terça-feira

A vereadora Larissa Gaspar e o Diretório Municipal do Partidos dos Trabalhadores realizam nesta terça-feira (29) às 18 horas, na sede do partido, um ato simbólico de filiação à sigla. Oficialmente, a vereadora já teve seu ingresso deferido e já faz parte dos quadros do PT.

Participam do evento parlamentares municipais, estaduais e federais, secretários de estado, entidades ligadas a CUT, movimentos sociais e simpatizantes do mandato da vereadora.

Já confirmaram presença a Secretaria de Mulheres do PT Nacional, Anne Karolyne, o vereador Ronivaldo Maia, os deputados estaduais Acrísio Sena e Elmano de Freitas, o deputado federal José Airton e o Presidente do Diretório Estadual Antonio Filho (Conin).

Larissa Gaspar tem um amplo histórico de luta em defesa de causas sociais e ambientais, tendo como pautas prioritárias a mulher, os animais e os espaços públicos de convivência da cidade.