Vereadores denunciam Prefeito de Barbalha por compra “absurda” de café

De acordo com os relatórios financeiros, no ano de 2018 a Prefeitura adquiriu 7.322 pacotes de café para a merenda dos alunos do programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA), que somam 391 pessoas. A quantia comprada seria superior à necessidade dos estudantes.

Em razão disso, os vereadores, incluindo o presidente da Câmara, Odair José de Matos, pediram a abertura de um inquérito civil público ao Ministério Público Federal (MPF) contra o governo municipal, com o objetivo de investigar os gastos.

A compra da merenda escolar é realizada pela prefeitura por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação (FNDE). Segundo informações obtidas pelos vereadores, em dezembro passado foram destinados 270 pacotes de 500g de café para a escola Sebastião Santiago da Paz, sendo que haviam somente 14 alunos registrados na turma de EJA.

Em março deste ano, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) pediu a condenação por improbidade administrativa do prefeito Argemiro Sampaio Neto pelo gasto de R$ 55 mil reais com 13 mil garrafões de água.