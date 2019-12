Verticalização de Juazeiro do Norte cresce mais de 1.000% em 9 anos

Nos últimos nove anos, a verticalização e criação de condomínios em Juazeiro do Norte cresceram mais de 1.000%, segundo revela levantamento do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci). Até 2010, eram registradas 407 unidades na terra do Padre Cícero, sendo 252 residenciais e 155 salas comerciais.

Em 2019, até novembro, este número saltou para 4.309 unidades, das quais 3.062 residenciais e 1.247 comerciais. Apesar da crise econômica ter freado a execução de novos projetos nos últimos cinco anos, a expectativa do setor imobiliário é de crescimento a partir do ano que vem.

Atualmente, Juazeiro do Norte tem o segundo metro quadrado mais valorizado do Estado Ceará. Os bairros mais caros da cidade são a Lagoa Seca e o Planalto, com valor entre R$ 5 mil a R$ 7,5 mil. A justificativa para os preços altos é o crescimento da demanda e o baixo número de construtoras que estão executando lançamentos de empreendimentos verticais, principalmente, apartamentos, nessas áreas.