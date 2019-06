Vestibular 2019.2 da Uece começa no próximo domingo

O segundo Vestibular de 2019, da Universidade Estadual do Ceará (UECE), tem inicio no próximo domingo, dia 16 de junho, com uma Prova de Conhecimentos Gerais de múltipla escolha, compreendendo Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Geografia, História, Matemática, Física, Química, Biologia, Sociologia e Filosofia. O certame ocorre das 9h às 13h e conta com 12.785 candidatos inscritos.

Os 12.785 candidatos disputam 1.914 vagas, das quais 1.196 são para os cursos da Capital e 718 vagas para as unidades da Uece, no Interior do Estado, localizadas nos municípios de Itapipoca, Crateús, Limoeiro do Norte, Iguatu e Quixadá.

O presidente da Comissão Executiva do Vestibular (CEV), professor Fábio Perdigão, recomenda aos candidatos, que cheguem ao seu local de prova, com uma hora de antecedência, isto é, às 8h. Fábio Perdigão informa ainda, quanto ao celular, é melhor não trazê-lo, pois o mesmo poderá eliminá-lo do certame.

A 2ª Fase do certame acontecerá nos dias 21 e 22 de julho de 2019 (domingo e segunda-feira respectivamente), com a realização de quatro Provas: uma de Redação e três Específicas, de acordo com o curso de opção do candidato.

O Cartão de Informação do candidato, com os endereços e locais de prova estará disponível no site www.uece.br/cev nesta quinta-feira, 13 de junho.

O Vestibular de 2019.2 será realizado nas sedes da Uece, no campus Itaperi, situado na Avenida Silas Munguba, 1.700 e no Centro de Humanidades (CH), localizado na Avenida Luciano Carneiro, 345, campus Fátima, nas unidades dos municípios já citados acima e em vários Colégios da Rede Pública e Particular de Fortaleza.

A Uece nos seus 44 anos de fundação já formou quase 68000 profissionais nos seus diversos cursos de graduação.

Mais informações podem ser obtidas na sede da CEV, campus do Itaperi, situada na Av. Dr. Silas Munguba, 1700, no endereço eletrônico www.uece.br/cev ou pelos telefones 3101.9710 ou 3101.9711.