VetMóvel oferece atendimento gratuito no Parque Estadual do Cocó

O VetMóvel volta para a Área Adahil Barreto, do Parque Estadual do Cocó. Segundo Paulo Lira, gestor da unidade de conservação (UC), o hospital veterinário móvel, no decorrer da próxima semana, continuará atendendo, gratuitamente, consultas veterinárias, vacinação antirrábica, exame para diagnóstico do Calazar e castração, entre outros, nos horários de 7 às 11h e de 13 às 17h. “Nesta 4a edição, o alvo continuará sendo gatos e cachorros dos bairros do entorno do Adahil e adjacências, da Aerolândia, Dionísio Torres, Lagamar e do próprio Cocó”, disse.

Para o gestor da UC, a 3a edição do VetMóvel foi um sucesso. “Em cinco dias, foram castrados 46 gatos oriundos da área do Cocó, na Padre Antônio Tomás (trilhas) e do Cocó Polo de Lazer Aerolândia/Avenida Raul Barbosa”, ressalta. A ação é resultado de uma parceria entre a Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Prefeitura de Fortaleza, por meio da gestão do Parque e da Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-Estar Animal (Coepa),vinculada à Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP).

Paulo Lira destaca que as castrações, além dos gatos do parque, são disponibilizadas, exclusivamente, aos animais de tutores de baixa renda e aqueles oriundos de ONGs e protetores independentes, sendo obrigatória a apresentação do NIS, RG, CPF e comprovante de endereço dos tutores para a realização do serviço e precisam ser agendadas pelo número (85) 3272-3356 ou presencialmente na SCSP, localizada na Avenida Pontes Vieira, 2391. “Os gatos em condição de abandono nas áreas do Parque Estadual poderão passar por consultas e serem castrados sem o agendamento prévio”, encerra.

VetMóvel

O VetMóvel faz parte de um plano de ações, programadas pela Prefeitura de Fortaleza, com o objetivo de conscientizar a população da Cidade e envolvê-la no combate aos maus tratos, cuidados e abandono de animais. Atuam no VetMóvel médicos veterinários (clínico geral, anestesistas e cirurgiões). O equipamento oferece ainda, gratuitamente, registro geral animal e distribuição de material educativo com informações sobre bem-estar animal e guarda responsável.

Área Adahil Barreto

A Área Adahil Barreto é parte integrante da UC Integral Parque Estadual do Cocó. A gestão operacional da Área, inaugurada dia 3 de julho de 2018 é do Governo do Estado, por meio da SEMA. O espaço de 10ha, além da exuberante natureza, conta com boa infraestrutura: via interna, quadras poliesportivas, cisternas, gramado com sistema de irrigação, parques infantis, academia de ginástica, área para caminhadas e corridas, campo de futebol.

Serviço

4a edição do VetMóvel no Parque Estadual do Cocó

Quando: De 14 a 18 de janeiro de 2019

Onde: Área Adahil Barreto do Parque Estadual do Cocó

