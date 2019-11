Viaduto da CE-060 sobre Anel Viário terá passagem liberada neste fim de semana

A partir deste domingo (24), quem circula entre Maracanaú e Fortaleza poderá subir o viaduto da CE-060 sobre o Anel Viário, na região da Ceasa, sem precisar fazer o desvio para essa rota. Nesta sexta-feira (22), uma equipe do Detran começa a instalar a sinalização necessária para liberar o tráfego com segurança, o que deve ser efetivado entre o fim da noite de sábado (23) e a madrugada de domingo.

O objetivo é dar maior fluidez ao trânsito com a passagem por cima do viaduto, proporcionando uma melhor condição para aqueles que precisam trafegar pela CE-060, afirma superintendente da SOP, Quintino Vieira. Até o fim do ano, o mergulho sob esse viaduto da CE-060 também já deve ter pista duplicada pronta. As alças de retorno serão implantadas em etapa seguinte.

Outros sentidos de tráfego na área continuam sendo viabilizados por vias alternativas enquanto prosseguem os trabalhos para entrega de todo o projeto dos 32 km de duplicação, que liga Caucaia, Maranguape, Maracanaú, Fortaleza e Eusébio. As frentes de serviços hoje atuam de forma simultânea em diversos trechos, com a meta de entregar toda a obra até o fim do primeiro trimestre de 2020.

Na conexão do Anel Viário com as CEs 040 e 010 (Eusébio), os trabalhos se concentram na conclusão do viaduto, cuja passagem inferior já está liberada para trânsito desde setembro. A estimativa é que o fluxo na passagem superior seja permitido até o fim do ano. Até este mesmo prazo, devem ser entregues as alças de retorno no entroncamento com a CE-065 (Maranguape), para então possibilitar o complemento do viaduto.

O projeto de duplicação do Anel Viário de Fortaleza é do Governo Federal, através do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), realizado pelo Governo do Ceará. Quando concluída, a rodovia representará mais ordenamento e segurança no deslocamento da população entre os principais polos da Região Metropolitana de Fortaleza, além de favorecer o transporte de cargas também entre os Portos do Pecém e do Mucuripe.