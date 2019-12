Vice assume poder em Granjeiro em posse nesta sexta, após assassinato de prefeito

Após o assassinato do prefeito João Gregório Neto, conhecido como João do Povo, na última terça-feira (24), véspera de Natal. Nesta sexta-feira, às 15h, na sede da Câmara Municipal, o vice-prefeito da cidade, Ticiano Tomé, será empossado como novo chefe da Prefeitura. Ele terá um ano de mandato.

Apesar de comporem a mesma chapa, os dois estavam rompidos politicamente há pouco mais de oito meses, após o grupo político de Vicente Tomé, pai de Ticiano e prefeito por três vezes do município, fazer denúncias contra João do Povo, que era investigado devido a denúncias de fraude em licitações.

Nos bastidores, políticos da pequena cidade de menos de 5 mil habitantes comentam que cerca de 50 pessoas devem deixar seus cargos hoje após a posse do novo prefeito. O motivo? Aliados de João do Povo não são bem vistos pelo grupo de Ticiano Tomé e de seu pai, por conta das diferenças políticas. Com isso, ele deve indicar novos gestores para essas funções que vão ficar desocupadas.

Leia mais:

Cinco funcionários abandonam cargo após morte do prefeito de Granjeiro

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará informou, na noite dessa quinta-feira (26), que a Polícia Civil e a Polícia Militar mantêm as buscas pelos suspeitos da morte do prefeito.