Vice-Governadora é homenageada durante a formatura de alunos do Colégio da Polícia Militar do Ceará

A vice-governadora Izolda Cela foi homenageada e passa a dar nome à turma de formandos deste ano do Colégio da Polícia Militar do Ceará General Edgard Facó (CPMGEF). Além de autoridades, o evento, realizado na noite desta quinta-feira (5), no Centro de Formação Olímpica (CFO), reuniu também amigos e familiares dos 158 estudantes que receberam diploma de conclusão do ensino médio.

“O que vemos no Colégio da Polícia Militar é uma história de dedicação para oferecer educação de qualidade para os jovens que aqui estudam. Não é só formação acadêmica, que já é muito importante, mas vemos também um compromisso com uma formação ampla, abrangente, uma formação cidadã”, disse Izolda Cela em seu discurso aos estudantes.

Alexandre Ávila, coronel comandante geral da Polícia Militar do Ceará (PMCE), ressaltou o papel educacional da instituição.

“Temos agora um sentimento que mistura alegria e agradecimento por poder participar de uma das missões mais nobres que o ser humano pode ter, que é a capacidade de transformar corações e mentes através da educação. Essa alegria não tem preço”, afirmou.

Aos concludentes

A vice-governadora escreveu um artigo publicado na revista dos concludentes. No texto, ela ressalta os 23 anos de excelência em educação do CPMGEF. A instituição acumula índices expressivos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), principal porta de entrada para a educação superior no País.

Neste ano, o Colégio figurou pela quarta vez consecutiva como aquele que obteve as melhores médias dentre as escolas públicas estaduais nas disciplinas objetivas da prova. Em 2018, conseguiu também a maior média em Redação. Izolda Cela exaltou o trabalho dos docentes e parabenizou estudantes, alunos e profissionais.

Vencedores

Durante a formatura, o estudante Yago Eloi representou a turma e discursou sobre o sentimento de concluir o ensino médio. “Somos finalistas, estamos chegando à vida exigida de adultos e à almejada experiência acadêmica, anelantes por êxitos e por recompensas. Finda mais uma etapa, estejamos prontos para novos desafios, com a credulidade de sermos vencedores”, concluiu.

Colégio da Polícia Militar do Ceará

Idealizado em 1960, o Ginásio Estadual da Polícia Militar do Ceará trazia a base do que viria a ser o CPMGEF, fundado em março de 1997. A proposta era oferecer educação de qualidade e gratuita aos filhos e filhas dos militares.

O Colégio foi criado pelo coronel José Gilson Liberato. Em 14 de janeiro de 2000, o Governo do Estado do Ceará sancionou a lei 12.999, criando os colégios militares estaduais, passando assim, o Colégio da Polícia Militar do Ceará, a fazer parte do sistema e estrutura da rede de ensino estadual.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará