Vigilantes protestam contra atrasos no pagamento de rescisão contratual em frente a Assembleia

Vigilantes do Sindicato dos Vigilantes do Estado do Ceará se manifestaram na manhã desta quarta-feira (6) contra o atraso do Governo do Estado no pagavam da rescisão de trabalho dos profissionais. A manifestação ocorreu em frente ao Plenário 13 maio da Assembleia Legislativa na Avenida Desembargador Moreira por volta das 10 horas da manhã.

Segundo o Presidente do Sindicado, Daniele Borges, existe a demanda de rescisão de contrato dos trabalhadores que prestaram serviços à Cagece e ao Centro de Eventos do Estado do Ceará.

Após o fechamento da empresa, a qual os vigilantes mantinham vínculo empregatício, o dinheiro destinado ao pagamento da rescisão foi retido e há 6 meses os profissionais aguardam o recebimento dos valores.

Daniel ainda relata outro problema enfrentado pelos vigilantes. Segundo ele, os trabalhadores que prestam serviços no Detran e na Seasa vem sofrendo com irregularidades como o vencimento de férias, atrasos de salários.

O presidente destaque que a manifestação visa cobrar o apoio dos deputados para abrirem um canal de negociação om o Governo Estado para sanar a questão. Daniel ressalta que o objetivo é “que o direito dos trabalhadores seja garantido”.

Após cerca de uma hora de protesto, os manifestante se dirigiram ao Plenário 13 de maio da Assembleia Legislativa aguardando ser recebidos por uma comissão.