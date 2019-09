VIII Encontro dos Alunos com Surdez de Caucaia é realizado

A Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia promoveu na quinta-feira (26), o VIII Encontro dos Alunos com Surdez de Caucaia. O evento aconteceu no auditório da pasta com o objetivo de destacar os protagonismo dos alunos com surdez e promover cada vez mais a inclusão desses estudantes nas escolas públicas municipais de Caucaia.

Como alusão ao Dia Nacional dos Surdos, o encontro contou com apresentações de coral e teatro dos alunos da E.E.I.E.F. Sete de Setembro.

Também foi ministrada palestra com a Professora Renata Arruda Câmara Silva, – Mestra em Educação e acadêmica dos cursos de Letras/Libras e Psicologia – com o tema “Escrita do Surdo na Perspetiva Sociolinguística”.

A pedagoga Carla Moura, pós-graduada em Língua Brasileira de Sinais, também foi convidada a falar sobre o seu relato de vida, abordando o protagonismo do surdo e suas conquistas profissionais.

Para a Secretária de Educação, Camila Bezerra,