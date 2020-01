Vila das Artes recebe inscrições para oficinas de formação em cinema

A Escola Pública de Audiovisual da Vila das Artes está com inscrições abertas e gratuitas para duas oficinas de cinema até a próxima quinta (9). A oficina “Ler e criar a luz – Do sol ao estúdio, princípios e técnicas de iluminação no cinema”, mediada por Flora Dias, e “Cinema de Invenção”, com Juliana Antunes, vão acontecer de 13 a 17 de janeiro, das 9 às 13h e das 14h às 18h.

Ao todo, serão 25 vagas para cada oficina e é destinada a maiores de 18 anos. A oficina “Ler e criar a luz” visa trabalhar conceitos básicos da linguagem técnica para a análise de sistemas de iluminação em cena.

Os participantes devem ser orientados para uma prática de iluminação em cena. A diretora de fotografia Flora Dias (SP), formada em Comunicação Social pela Universidade Federal Fluminense (UFF), facilitará a oficina.

Na oficina “Cinema de Invenção”, a facilitadora Juliana Antunes vai abordar a direção de ficção, documentário e filmes híbridos para o cinema. O curso não exige que o participante tenha experiência como diretor, mas é razoável que os alunos possuam bagagem na linguagem da sétima arte.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.viladasartesfortaleza.com.br. Cada inscrito deve preencher, online, o formulário da oficina de seu interesse.