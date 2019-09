Vila do Esporte e Lazer de Messejana recebe projeto “Polo Local de Treinamento de Atletismo”

A Vila do Esporte e Lazer localizada no Bairro de Messejana recebe, desde o dia 5 de agosto, o projeto “Polo Local de Treinamento de Atletismo”, aprovado na Lei de Incentivo ao Esporte, em parceria com a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e a Federação Cearense de Atletismo (FCAt).

As aulas acontecem de segunda a quinta-feira, nos horários de 8h às 12h e de 14h às 18h, contemplando atletas de 12 a 17 anos. A iniciativa tem como objetivo o fomento do atletismo dentro do Ceará, visando também a expansão para todo o Nordeste, aumentando a adesão de mais pessoas à prática do atletismo no Brasil.

Para o professor Vilson Borges, o projeto tem o poder de mudar vidas através do esporte. “Inserção e mudança de perspectiva de vida, não só através do atletismo, mas do esporte em geral. Essa modalidade pode ser base para todas as outras, as pessoas podem vir para o atletismo e sair daqui apto a jogar em outro esporte. É um projeto que pode mudar a vida dos jovens, nós já vimos muitos atletas saindo de projetos sociais como esse e chegando a competir em olimpíadas, por exemplo. Nosso principal objetivo é que o esporte não forme apenas atletas e sim cidadãos”, declarou o professor.

Jonathan Ferreira, de 16 anos, é morador da região e diz que conheceu o projeto no equipamento e que já praticava outro esporte na Vila. “Eu vinha pra Vila jogar futsal e quando eu vi eles treinando eu me interessei pelo esporte. É muito importante ter um projeto desses aqui, muitas pessoas que não tem oportunidade de fazer exercícios podem vir pra cá praticar uma modalidade”, afirmou o atleta.

As inscrições para participar do projeto continuam abertas. Os interessados devem procurar os professores nos horários das aulas no endereço: Av. Washington Soares, nº 8130. O projeto é aberto para os naipes feminino e masculino.

*com informações do Goerno do Estado do Ceará.