Vila União recebe última edição de 2019 do projeto Movimento Vidas

Neste sábado (14), às 9h, o projeto Movimento Vidas, parceria entre a Câmara Municipal de Fortaleza e a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e realização do Sistema Verdes Mares, leva serviços e atividades para o bairro Vila União, em Fortaleza.

O projeto encerra as atividades deste ano com uma programação que inclui oficinas de DJ e grafitagem, prestação de serviços para toda a comunidade, além da presença do ex-jogador de futsal Manoel Tobias.

O atleta é bi-campeão mundial e foi eleito três vezes pela Fifa como o melhor jogador de futsal do mundo. Ele vai compartilhar sua história de vida com os jovens da região, com o objetivo de apresentar trajetórias bem-sucedidas que inspirem crianças e adolescentes, e colaborar para a prevenção ao uso de álcool e outras drogas.

Desde outubro de 2019, as mobilizações do Movimento Vidas foram realizadas no Conjunto Esperança, no Bairro Ellery, na Aerolândia e no Planalto Pici, contando com a participação de nomes como o técnico Dunga, ex-Seleção Brasileira; os vocalistas da banda A Loba; o compositor de forró Jota Reis, que escreveu sucessos para Wesley Safadão; o jornalista Almir Gadelha e o empreendedor digital Diego Jovino, das páginas Fortaleza Ordinária e Suricate Seboso.

Além das ações nos bairros, direcionadas aos jovens, o Movimento Vidas oferta ainda serviços para a comunidade e conta também com um curso de capacitação na modalidade de ensino a distância (EAD), de 40 horas/aula, voltado para formação de agentes sociais e outros multiplicadores.