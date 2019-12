Vila Velha recebe complexo de lazer nesta segunda-feira

A capital cearense recebe do Governo do Ceará e da Prefeitura de Fortaleza nesta segunda-feira (9), a partir das 17h, mais um complexo de lazer. O bairro Vila Velha, na Regional I, será contemplado com uma remodelada praça Beira Rio, que passa a contar com brinquedopraça, areninha fut7 com vestiários, pista de skate, quadra poliesportiva e de vôlei de praia, e academia ao ar livre.

Esta será a 12ª brinquedopraça da capital e a de número 101 do Estado. É a segunda do gênero no Vila Velha. A primeira foi na Praça Tancredo Neves, em setembro deste ano. Mais duas estão previstas para o bairro: uma na praça do Polar e a outra na praça da Av. N.

A brinquedopraça, iniciativa do Programa Mais Infância Ceará, é voltada para crianças de dois a 12 anos, cercada e com área de 240m² contando com piso anti-impacto e oito brinquedos. O governador Camilo Santana e o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, a primeira-dama do Estado, Onélia Santana, e a titular da Proteção Social, Justiça, Mulher e Direitos Humanos, Socorro França (a confirmar), participam da solenidade.