Villa Mix: festival de música agita a programação desta sexta-feira em Fortaleza

Amanhã (06), é o grande dia. O Festival VillaMix Fortaleza promete animar a noite dos cearenses e a ordem de atrações que vão se apresentar na edição deste ano, na Arena Castelão, já foi divulgada. Sobem ao palco principal Gusttavo Lima, Luan Santana, Jorge e Mateus, Jonas Esticado, Lauana Prado, Dennis Dj e Os Parazim. Os portões da Arena Castelão estarão abertos a partir das 19h. Os shows têm início a partir das 20h.

Confira a ordem:

1 – Os Parazim;

2 – Lauana Prado;

3 – Gusttavo Lima;

4 – Jorge e Mateus;

5 – Luan Santana;

6 – Dennis Dj;

7 – Jonas Esticado

Além das atrações do palco principal, o público poderá curtir as apresentações nos palcos 360 e Golden Mix, que traz em seu line-up artistas da cena local, como os grupo Sousete, São Dois e os cantores Marcinho e Andrius, que vão agitar o espaço com shows exclusivos para públicos de todos os setores nos intervalos do palco principal.

Os ingressos podem ser adquiridos através dos sites Ticmix (ticmix.com.br) e EFolia (efolia.com.br) e pelos pontos de venda físicos: Loja do Siriguella (Av. Dom Luís, 505 – Aldeota), Social Tickets (Rio Mar Fortaleza) e nas lojas DLT (Shopping Iguatemi e North Shopping). Para mais informações: 3264.8091

*a ordem dos shows está sujeita a alterações sem aviso prévio

VILLA MIX FORTALEZA 2019

Dia: 6 de dezembro

Local: Arena Castelão

Pontos de venda: Loja do Siriguella, Social Tickets e DLT (Shopping Iguatemi e North Shopping)

Vendas online: Ticmix.com e Efolia.com.br

Ordem de Atrações: Os Parazim, Launa Prado, Gusttavo Lima, Jorge e Mateus, Luan Santana, Dennis DJ e Jonas Esticado