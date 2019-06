Vírus desconhecido afeta rebanho bovino no Ceará e deixa pecuaristas em alerta

Especialistas em bovinocultura alertam para os riscos do Trypanossoma Virax , um protozoário responsável pela tripanossomose, uma doença que afeta as células vermelhas do sangue, provocando anemia nos animais e gerando enorme prejuízos para os produtores.

Exames realizados no laboratório das Faculdades Associadas de Uberaba (Fazu), em Minas Gerais, apontaram 38% dos animais avaliados como soropositivos. Ele alerta que em todas as regiões do Estado foram observados desafios com essa enfermidade.

O principal motivo que impede a precaução contra as doenças é a desinformação dos produtores rurais, que desconhecem os sintomas e não sabem como proceder ao detectar que seu animal encontra-se nesta situação. Além disso, a ausência de higiene adequada e vigilância sanitária cuidadosa torna os animais suscetíveis às infecções causadas por moscas.

O tratamento é simples. O proprietário do animal precisa adquirir o medicamento. O custo por animal não é superior a R$ 25 por vacina. No total, são necessárias de três a quatro doses por ano.