Visita técnica atualiza mapa das áreas de risco em Caucaia

A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil iniciou esta semana um importante serviço. Agentes estão visitando diversas regiões de Caucaia para atualizar o mapa das áreas de risco do município. Os trabalhos estão sendo feitos em conjunto técnicos da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM).

O primeiro bairro visitado foi o Açude. “Todas as áreas de risco serão analisadas. Abrangemos os pontos de inundações, alagamentos, erosão costeira e deslizamento de encostas”, explica o coordenador Airton da Silva.

Caucaia tem hoje 17 áreas de risco; um número que deve ser ampliado pois o estudo atual tem maior abrangência territorial. “Vamos contemplar agora as serras também, além de locais de inundação e de risco da orla”, acrescenta Airton.

A atividade de coleta de dados é realizada com marcação e suporte via satélite. A ação também detecta todas as regiões problemáticas e de possíveis causas de desastres naturais.

Com esse estudo, a Defesa Civil trabalhará melhor ações preventivas em regiões de elevada vulnerabilidade.