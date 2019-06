Vistoria de carros que realizam transporte por aplicativo começa nesta segunda-feira

Proprietários de veículos que realizam transporte por meio de aplicativos fiquem atentos! A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informa que a partir de amanhã (03), os motoristas que possuem carros com placa final “0” devem passar pelas vistorias. De maneira subsequente, a cada mês o número do final da placa vai aumentando e assim englobando todos os motoristas até o dia 09 de março de 2020.

Os condutores deverão apresentar CNH e documentação no momento da vistoria, além de emitir o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) no valor de R$ 101,78. As inspeções serão realizadas somente na Etufor no horário e data escolhida. A obrigatoriedade para vistoria ocorre em função do decreto N° 14.415 de 03 de maio de 2019, assinado pelo prefeito Roberto Cláudio (PDT) que determina uma padronização específica visual na capital.

Serão dos tipos de identificação. Uma afixada na parte superior direita do vidro traseiro do veículo com a frase “este veículo trabalha por aplicativos”. A outra identificação consiste em um selo interno, emitido pela Etufor após a vistoria, com QR Code e informações do veículo e condutor, e deverá ser afixado internamente, no canto direito inferior do para-brisa. Caso não se submeta as regras, o proprietário poderá ser multado em multa de R$ 1,5 mil e apreensão do veículo para profissionais irregulares.

Itens básicos de conforto e segurança do veículo, estado de conservação dos pneus, sistema elétrico, carroceria, além do adesivo obrigatório, tudo isso será inspecionado para somente depois receber o selo de vistoria, comprovando a aprovação do veículo.