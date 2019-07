Vítimas de crime sexual envolvendo prefeito de Uruburetama são chamadas para prestarem depoimentos

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) chama as vítimas e testemunhas dos supostos crimes sexuais envolvendo o médico e prefeito afastado de Uruburetama José Hilson de Paiva, a comparecerem à Promotoria de Justiça do município para prestarem depoimento sobre o caso. O atendimento será amanhã (17) na rua Major Sales, no Centro de Uruburetama, às 10h.

Já as vítimas e testemunhas dos crimes sexuais ocorridos na cidade de Cruz serão atendidas a partir das 14h30 na sede da Promotoria de Justiça da cidade, na Praça dos Três Poderes.

O objetivo é ouvir as mulheres que relatam casos de crimes sexuais envolvendo o médico para a coleta de depoimentos e provas. O Ministério Público garante o sigilo das informações prestadas e da identidade das pessoas que se apresentarem às promotorias.

O MPCE será representado por membros do Núcleo de Investigação Criminal (Nuinc), Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência (Nuavv), Núcleo Estadual de Gênero Pró-Mulher (Nuprom), e das Promotorias de Justiça de Uruburetama e Cruz.

Investigação

A investigação em desfavor do prefeito de Uruburetama, José Hilson de Paiva, por suspeita de crimes sexuais está em curso no Ministério Público do Estado do Ceará. Algumas das vítimas que denunciaram o caso à Polícia já foram ouvidas pelos promotores de Justiça e medidas judiciais serão tomadas para esclarecer todas as condutas delitivas e punir o responsável.