VLT de Fortaleza inicia fase de testes entre as estações Papicu e Mucuripe

O Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Fortaleza iniciou as operações em fase de teste entre as estações Papicu e Mucuripe. Por enquanto, o novo trecho do percurso ainda não recebe passageiros.

Durante este período de testes serão finalizados os serviços de urbanização de vias e construção dos muros de contenção, além da construção da passarela de pedestres no Mucuripe. O trajeto cumprido pela nova fase do VLT tem 1,5 quilômetro de extensão.

Segundo o secretário da Infraestrutura do Ceará, Lúcio Gomes, “esse é mais um avanço importante e que nos aproxima da conclusão da obra. Chegamos na penúltima estação do percurso do VLT Parangaba-Mucuripe. O próximo passo é chegar com o trem na estação Iate, que é o final da linha”.

O VLT já opera de forma assistida, com o transporte de passageiros, entre as estações Parangaba e Papicu, em um percurso de 10,8 quilômetros. Ainda não há cobrança de tarifa aos usuários.