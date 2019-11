VLT entra em operação experimental do Papicu ao Mucuripe

O VLT Parangaba-Mucuripe entrou em operação experimental, sem passageiros, em mais um trecho do percurso, entre as estações Papicu e Mucuripe. O início desta fase é necessária para realizar testes e ajustes na via férrea antes do transporte de passageiros.

Esse é mais um avanço importante e que nos aproxima da conclusão da obra. Chegamos na penúltima estação do percurso do VLT Parangaba-Mucuripe. O próximo passo é chegar com o trem na estação Iate, que é o final da linha, comemorou Secretário da Infraestrutura do Ceará, Lucio Gomes.

No trecho, que tem 1,5 km de extensão, estão sendo finalizados serviços de urbanização de vias e construção dos muros de contenção, além da montagem da passarela de pedestres do Mucuripe.

O VLT opera de forma assistida, com transporte de passageiros e sem cobrança de tarifa, da Estação Parangaba à Estação Papicu. No total, o modal percorre cerca de 10,8 km nesse trecho, passando por 8 estações, das dez previstas no projeto. São elas: Parangaba, Montese, Vila União, Borges de Melo, São João do Tauape, Pontes Vieira, Antônio Sales e Papicu. Nessa fase de operação assistida, o equipamento funciona de 6h às 13h e de 16h40 às 20h, de segunda a sábado.

Mais informações do VLT

O projeto original do VLT Parangaba-Mucuripe prevê 13,2 quilômetros (1,4 km em elevado) de extensão com 10 estações, 12 pontes e 3 passarelas, além da urbanização de inúmeras áreas de 22 bairros da capital cearense. Para atender a população do trecho, foram incluídas no projeto outras 5 passarelas: na rua Paulo Firmeza (São João do Tauape); rua Eduardo Garcia (Papicu); na avenida Alberto Sá (Papicu) e na avenida Abolição (Mucuripe), além da passarela sobre o Riacho Tauape (São João do Tauape). O A linha se integra ao sistema de ônibus da Prefeitura de Fortaleza e às linhas Sul e (futura) Leste do metrô de Fortaleza. A previsão de demanda é de 90 mil passageiros por dia.