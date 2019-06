Voos diretos entre Fortaleza e Madri começam a partir a partir do dia 1º de dezembro

Camilo Santana, governador do Ceará, assinou nesta sexta-feira (21), na Espanha, um acordo para a realização de voos diretos entre Fortaleza e Madri, a partir do dia 1º de dezembro deste ano. O acordo entre o Governo do Ceará e o Grupo Globalia prevê dois voos semanais pela empresa Air Europa e as vendas começam ainda neste mês de junho, segundo o governador.

O termo foi assinado por Juan Jose Hidalgo, presidente da Air Auropa, empresa aérea do Grupo Globalia, e o governador do estado.