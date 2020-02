Walter Cavalcante articula retomada das obras da barragem Lago de Fronteiras, em Crateús

O deputado estadual Walter Cavalcante (MDB) comemorou, nesta quarta-feira (12), em pronunciamento na Assembleia Legislativa, a resposta da Presidência da República ao requerimento de sua autoria com pedido de providencias para retomada das obras da Barragem Lago de Fronteiras, em Crateús.

A obra, segundo Walter, saiu do papel pelas mãos do então presidente do Senado, Eunício Oliveira, mas está parada desde meados do ano passado e precisa ser retomada para garantir o equilíbrio das reservas hídricas da Região dos Sertões de Crateús.

O deputado Walter Cavalcante enalteceu, ainda, a agilidade do Governo Federal em responder, com apenas quatro dias, o ofício enviado pela Assembleia Legislativa do Ceará. Com essa resposta, Walter pediu a visita de uma comissão de parlamentares ao canteiro de obras da barragem e, em seguida, uma audiência em Brasília com os deputados federais e senadores para pedir apoio à retomada da construção do mais importante reservatório de água para o abastecimento da população nos Sertões de Crateús.

A ida a Brasília terá, também, segundo Walter Cavalcante, uma audiência no Ministério do Desenvolvimento Regional. A Barragem Lago de Fronteiras terá capacidade de armazenar 488 milhões de metros cúbicos, começou a ser erguida no ano de 2017 e tinha previsão de ser concluída em 2020 com um investimento de R$ 170 milhões.