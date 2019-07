Wellington Paulista brilha e Fortaleza vence Avai no retorno da Copa América

O Leão voltou da Copa América por cima e, no duelo de técnicos que já treinaram grandes clubes paulistas – Rogério Ceni (São Paulo) x Alberto Valentim (Palmeiras) – o treinador do Leão do Pici se deu melhor. Em noite estrelada de Wellington Paulista, centroavante marca duas vezes e e garante vitória do tricolor cearense por 2 a 0 contra o Avaí nesse sábado (13), na arena Castelão, jogo válido pela 10ª rodada da competição.

O time não jogou bonito, mas com muita raça, superou as adversidades, principalmente a saída precoce do atacante Osvaldo, para chegar aos 13 pontos e se segurar na metade da tabela. Hoje, o Leão ocupa a 11ª posição. O Avai, por outro lado, é o lanterna da competição, com apenas 4 pontos em 10 jogos.