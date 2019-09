X Conferência Municipal de Assistência Social acontece nesta segunda (9)

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SDS), realizará na próxima segunda-feira (9/9), a X Conferência Municipal de Assistência Social.

As atividades acontecerão no Centro Municipal de Formação e Avaliação Terezinha Costa Lima (Cemfa), na localizado na Tabuba.

Com o tema “Plano Decenal 2016 a 2026: Desafios e Possibilidades em Tempos de Crise”, o encontro pretende refletir a efetivação das metas e propostas no 2º Plano Decenal da Assistência Social, de 2016 a 2026, à luz do Controle Social.

Também serão apresentadas as metas a curto prazo do 2º Plano Decenal de Assistência Social de Caucaia. Em seguida serão proferidas palestras, facilitando aos participantes o conhecimento da realidade e demandas do município que envolvem temas a serem tratados nos grupos de trabalhos.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

7h – Credenciamento

8h – Cofee Break

9h – Abertura oficial

9h30min – Apresentação Cultural

*João Alberto Praciano –

Participa do Grupo de Idosos da entidade José Possidônio.

Contador de histórias da entidade.

*Maria Marilene Balbino –

Presidente dos Catadores de Material Recicláveis da SAJA.

Representante dos Usuários no Conselho de Assistência de Social de Caucaia. Catadora há 13 anos.

Um ensinamento dela é ter fé e esperança.

10h30min – Leitura do Regimento/ Amélia Pessoa- Secretária Executiva da Casa dos Conselhos

CONFERÊNCIA MAGNA

“Plano Decenal 2016 a 2026: Desafios e Possibilidades para a Assistência Social em Tempos de Crise”

Coordenação da Mesa: Geraldo Simplicio,

Amélia Pessoa,

Ana Cristina Dias

Rosana Brasil

Relatoras: Rafaelly Gois e Rejane Coelho

10h45min – Apresentação do 2º Plano Decenal/2016-2026

11h00min – Conferencistas: Érica Aragão/ Izabel Cristina de Abreu/ Joana Silveira

11h45min – Debate

12h – Almoço e orientação para os Trabalhos de Grupos

Eixo 1:Financiamento Público da Política de Assistência Social; (Érica Aragão)

Eixo 2:A Proteção Social do SUAS e a relação com o Sistema de Justiça; (Izabel Cristina)

Eixo 3:O SUAS e a Previdência Social; (Joana Silveira)

13h -Trabalhos de Grupos

14h – Plenária para aprovação das propostas

15h -Processo de Escolha/Eleição dos delegados(as) para a XIII Conferência Estadual de Assistência Social

16h –Encerramento

SERVIÇO

X Conferência Municipal de Assistência Social

Onde: Centro Municipal de Formação e Avaliação Terezinha Costa Lima (Cemfa), Avenida Central (CE-090), Tabuba

Quando: A partir das 7 horas, segunda-feira (09/9)