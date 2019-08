XIII Bienal Internacional do Livro do Ceará inicia nesta sexta-feira

A XIII Bienal Internacional do Livro do Ceará, acontece de 16 a 25 de agosto, sob o tema “As Cidades e Os Livros”, como anunciado pelo Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult). Serão dez dias de programação, não apenas no Centro de Eventos do Ceará, mas em vários locais de Fortaleza e até de outros municípios.

A expectativa é que o evento reúna mais de 450 mil visitantes e cerca de 300 convidados – de escritores e ilustradores até livreiros, editores, mediadores de leitura, distribuidores e outros profissionais do mercado editorial, do Brasil e de outros países. Serão 120 horas de programação intensa e diversa.

No Centro de Eventos, pelo menos 15 espaços temáticos vão abrigar palestras, mesas-redondas, oficinas e bate-papos, além de uma feira com mais de 150 expositores e de lançamentos de 112 livros.

A programação completa pode ser conferida no site do evento.