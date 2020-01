Ypióca é indicada a Cachaça do Ano por meio de voto popular

A Ypióca, marca da Diageo, líder mundial na produção de bebidas alcoólicas premium e proprietária das marcas Johnnie Walker e Smirnoff, tem três rótulos indicados, por votação popular, ao título de Cachaça do Ano no concurso IV Ranking Cúpula da Cachaça. Ypióca Cinco Chaves e Ypióca 150, de categoria premium, além da clássica Ypióca Ouro estão entre as 250 cachaças mais queridas, escolhidas por 33 mil pessoas. Na segunda etapa do concurso, especialistas vão apontar as 50 cachaças para seguirem à fase final de degustação às cegas, em março.

Envelhecidas em barris de madeiras nobres, como carvalho e bálsamo, as cachaças premium da Ypióca são exemplos da tendência mundial da premiunização de bebidas, em sintonia com um crescente comportamento de consumo que valoriza a qualidade. Além de inovação e qualidade, Ypióca carrega em seu DNA a tradição por ser a marca de cachaça mais antiga do Brasil; existe desde 1846.