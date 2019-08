Zé Ricardo assina com o Fortaleza e será o novo técnico da temporada

O Fortaleza Esporte Clube fechou contrato com um novo treinador Zé Ricardo que substituirá o ex-técnico Rogério Ceni, que oficializou sua saída neste domingo (11). Zé Ricardo, de 48 anos já treinou três times grandes do Rio de Janeiro, Flamengo, Vasco e Botafogo

A estreia dirigindo do Tricolor será contra o Internacional, no próximo sábado, 17, na Arena Castelão, pela 15° rodada do Brasileirão. O treinador tem como principais conquistas o título do Campeonato Carioca de 2017, pelo Flamengo, e a classificação à Copa Libertadores da América de 2018, pelo Vasco da Gama.

O treinador deve chegar em já nesta terça-feira (13). Além de Zé Ricardo, o Fortaleza deve contratar um zagueiro. Os detalhes foram ditos pelo presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, em entrevista nesta segunda-feira (12).