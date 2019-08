Zona rural de Santa Quitéria é beneficiada com três dessalinizadores de água

O Governo do Ceará, dentro do Programa Água Doce (PAD), e por meio da Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH), entregou, na manhã desta quarta-feira (21), três equipamentos dessalinizadores de água na zona rural de Santa Quitéria. A ação atenderá a 150 famílias das comunidades de Riacho das Pedras, Cabeceiras e Palestina/Virgínia. Para isso foram investidos mais de R$ 412 mil.

Presente ao evento e representando o governador Camilo Santana, o assessor especial de Relações Institucionais da Casa Civil, Nelson Martins, acompanhado do prefeito Tomás Figueiredo, destacou a importância do investimento.

Pra nós é uma grande alegria estar aqui com o Dedé Teixeira para inaugurar esses três dessalinizadores que vão beneficiar uma quantidade grande de pessoas, afirmou.

O PAD é uma ação do governo federal coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em parceria com instituições federais, estaduais, municipais e sociedade civil.

Esse programa é executado pela Secretaria de Recursos Hídricos. Nós estamos implantando no Ceará, nessa primeira etapa, com recursos do Ministério do Meio Ambiente, nessa primeira etapa, 252 equipamentos desses. Há um compromisso do ministro do Desenvolvimento Regional de triplicar o recurso pelo sucesso que é a implantação desse projeto, mencionou o secretário executivo da SRH, Dedé Teixeira.

A instalação de dessalinizadores é uma forma de valorização da população do interior, com a oferta de água potável para as áreas mais isoladas das comunidades rurais.