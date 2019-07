Zoológico de Canindé: acordo garante transferência de ursos Dimas e Kátia para santuário em SP

Um acordo na Justiça garantiu que os os ursos Dimas e Kátia sejam transferidos do zoológico de São Francisco de Canindé para o santuário de animais Rancho dos Gnomos, em Joanópolis, no interior de São Paulo. A Justiça havia determinado em junho a transferência dos animais para o interior paulista, mas o zoológico poderia recorrer da decisão.

O zoológico de Canindé foi interditado na última quinta-feira (4). Os responsáveis pelo equipamento nunca solicitaram licença, embora tenham se comprometido a fazer a recontagem dos animais e atualizar o número no sistema de controle do plantel de animais silvestres, do Ibama. Nenhum sinal de maus tratos aos animais foi constatado pelos fiscais.

Em relação aos dois ursos, o zoológico de Canindé e de São Paulo chegaram a um acordo para um termo de cessão dos animais. Ainda não há definição de data para a transferência, nem como será feito o transporte deles.

Os dois ursos acabaram no zoológico após serem entregues em caráter provisório pelo Ibama diante da situação de maus tratos que enfrentavam em um circo que se apresentava no Ceará. De acordo com o texto da decisão judicial, à época eles chegaram a ter alimentação à base de rapadura e refrigerante.

(*) Com informações do G1.