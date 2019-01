Bate-Papo: população está do lado do governador e da lei

A população da Região Metropolitana de Fortaleza tenta voltar à normalidade mesmo com uma terça-feira (8) chuvosa. No entanto, os ataques das facções tiraram o sossego e a paciência de milhões de pessoas em cidades do Interior do Ceará e também da RMF.

Para combater os atentados, que chegam ao 6º dia, o Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou, na noite dessa segunda-feira, o envio de um efetivo extra de agentes da Força Nacional de Segurança para o Ceará.

O Estado vive desse a quinta-feira passada uma onda de violência, que resultou em mais de 150 ataques. As ocorrências foram notificadas em cerca de 33 municípios, incluindo a capital. Desde sábado, 330 homens da Força Nacional patrulham as ruas da região metropolitana de Fortaleza. Agora, o contingente será elevado para 406 agentes, bem como um total de 96 viaturas.

No balanço dessa segunda-feira, o governo estadual confirmou a prisão de 148 pessoas suspeitas de envolvimento nos ataques. Desse número, 38 foram presos e apreendidos entre a noite de domingo e a manhã dessa segunda

Em meio à crise de violência urbana, um grupo de 23 detentos fugiu da Cadeia Pública de Pacoti, cidade a 122 km de Fortaleza. Nenhum detento havia sido recapturado até a noite dessa segunda.

Para Beto Almeida, foram felizes as declarações do governador Camilo Santana e do secretário de segurança pública André Costa, ao afirmarem que não irão recuar frente as ameaças do crime organizado.

“A população está do lado da lei, do lado do governador”

Completou Beto.

Expectativa de normalidade: líderes de facções são transferidos do CE para presídio federal

Entre a onda de ataques que assola o Estado, o correspondente do Jornal Alerta Geral, Aurélio Santos, traz mais informações sobre incêndio a um ônibus na cidade de Aracati.

Reforma da Previdência

O presidente Jair Bolsonaro sinaliza com novas regras para o INSS e “todos tem que ceder”, segundo o Governo Federal. O secretário da economia Paulo Guedes deseja fazer a transição em 10 a 12 anos, quase metade do tempo a menos do que a reforma prevista pelo ex-presidente Michel Temer. O correspondente do Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto, tem mais informações sobre o assunto para você:

Agenda política do Ceará

A disputa pela presidência da Câmara Federal passa também pelo Estado do Ceará, afinal aqui, estão 22 importantes votos na corrida pela sucessão do atual presidente Rodrigo Maia, que é candidato a um novo mandato.

Rodrigo Maia – Atual presidente da Câmera e candidato à reeleição



Prefeituras pedem ajuda

A Associação dos Prefeitos do Ceará (APRECE) está recebendo informações dos gestores municipais sobre prejuízos na frota de veículos contratadas ou próprias que fazem o serviço de transporte de estudante, pacientes da rede de saúde e etc. Esse levantamento é necessário, pois a APRECE vai, também, levar ao governo do estado uma pauta sobre pedido de ajuda para recuperar os veículos que foram destruídos, principalmente do transporte escolar.

Tragédia de Milagres

A cidade de Milagres não esquece a tragédia com 14 assassinatos ocorrida no dia 7 de dezembro. A tentativa de explosão a duas agências bancárias terminou com oito inocentes mortos. A população ainda espera resposta da secretaria de segurança pública.

O correspondente do Jornal Alerta Geral, Carlos Silva, trás mais informações sobre o assunto:

